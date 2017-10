Leht: Palo lasi Digisaare põhja

Maapiirkondadesse kiire interneti viimist korraldava Digisaare projekti vedajad on teinud tühja tööd, kuna ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo tahab omavalitsustele kuuluvate ettevõtete asemel töö anda hoopis mõnele suurele ettevõttele.

Saaremaa omavalitsused lõid kuu aega tagasi OÜ-d Digisaar, mis tänaseks koondab juba poolteist tuhat netihuvilist. Ettevõttele on omavalitsused teavitustööks eraldanud ka üle 21 000 euro ja saarlased on siiani teadmises, et liitumisavaldusi saab esitada aasta lõpuni, kirjutab Saarte Hääl.

“Kogu see töö, mida digiprojektid Eestis teinud on, see sisuliselt nullitakse ühe hetkega ära. Tekib küsimus, miks neil lubati inimestele katteta lubadusi anda, mille minister Palo nüüd ühe hetkega ära nullib,” ütles Digisaare asja ajanud Priit Pihel eile raadio Kadile.

Minister Palo selgituste järgi on maakondade projektid äratanud huvi ka teenusepakkujates ning selleks, et toetuse ulatus oleks võimalikult suur ja võimalikult palju inimesi saaks vajaliku ligipääsu internetiühendusele, “oleme otsustanud korraldada üle-eestilise konkursi rajamistoetuse jagamiseks”.