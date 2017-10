Tänavu vihmasele suvele vaatamata lavaesise rokifänne täis toonud Hard Rock Laager tegi teatavaks järgmise aasta festivali toimumiskuupäevad. Järjekorras 17. Hard Rock Laager 2018 toimub 29.-30. juunil Vana-Vigalas.

Festivali peakorraldaja Kaido Haavandi sõnul on festival tugevam kui kunagi varem. “Saime sel aastal kindluse, et tõsise muusika sõpru ei peleta ka raju ilm ja sellelt pinnalt on julgem kutsuda bände, mille Eestisse toomine nõuab pikemat ettevalmistust ja usku ürituse õnnestumisesse.”

Korraldaja lubab, et tuleva aasta festivali pealava vallutavad erakordselt mainekad nimed. “Praegu on veel pisut vara kedagi välja hõigata, aga kinnitan, et tulemas on tõsised tegijad. Uudiseid ei tule enam kaua oodata ning kes teab, ehk näeme festivalile eelneval nädalal suuremat rabelemist viimaste piletite pärast!”

Hard Rock Laager on toimunud Vana-Vigala looduskaunis jõekäärus järjepanu juba 16 aastat. Eesti raskema muusika sõprade suve suursündmus toob publikuni traditsiooniliselt kahel päeval ja kahel laval kokku 22 artisti, neist paljud välisriikidest.

Aastate jooksul on Vana-Vigalas üles astunud sellised suurnimed nagu Katatonia (swe), Napalm Death (uk), Testament (usa), Phil Anselmo (usa), Satyricon (nor) ja paljud teised.

Hard Rock Laager 2018 piletid tulevad müügile laupäeval, 11. novembril kell 11 kõigis Piletilevi müügipunktides ning Circle K teenindusjaamades. Esimesed 300 fännipiletit, millega kaasneb ka tasuta festivalisärk, leiavad endale omaniku Tallinnas klubis Tapper ning Pärnus ja Tartus kaupluses Muusik.

