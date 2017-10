Red Hot Chili Peppersi bassimees Flea tšillis Rio de Janeiro hotellirõdul nii, nagu Jumal teda loonud oli.

55aastane Austraalia-Ameerika muusik kõndis Daily Maili teatel rõdul aadamaülikonnas ringi ja nautis linnavaadet.

Tätoveeritud rokkar viibis Brasiilias, osalemaks Madonna kauase mänedžeri Guy Oseary ja tema naise Michelle'i abielutõotuste kordamisel,mille tunnistajateks olid lisaks Madonnale ka Red Hot Chili Peppersi laulja Antony Kiedis, U2 solist Bono, Demi Moore, tema eksmees Ashton Kutcher ning Matthew McConaughey.

Wedding ready @guyoseary 👰🤵❤️ A post shared by JENNIFER MEYER (@jenmeyerjewelry) on Oct 24, 2017 at 11:11am PDT

Lehe teatel ladus Oseary (45) välja 150 000 dollarit, et üürida ööbimis- ja peopaigaks terve Fasano Hotel. KA „Videviku" saaga produtsendina tuntud Oseary, kelle klientide seas on lisaks Madonnale U2, Prodigy ja Paul Oakenfold, abiellus brasiilia modelliga 2006. aastal. Neil on kolm last.