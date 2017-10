Eile kogunesid õiguskantsleri kantseleisse koolinoortest maapäeva saadikud, kes panid punkti ühisele manifestile: riigikogule esitatakse olulisimad ideed selle kohta, mis peaks Eestis tulevikus muutuma.

Noorte Maapäeva üks eestvedajaid, Eesti Õpilasesinduste Liidu aseesimees Marcus Ehasoo kirjeldab, et see oli juba mais, kui maha istuti ja sellise noorte manifesti mõttele tulid.

28. novembril täitub ju sada aastat sellest, kui Eestimaa Kubermangu Ajutine Maanõukogu ehk maapäev kuulutas end kõrgeimaks võimuks. Selle tähistamiseks otsustatigi kokku kutsuda 106-liikmeline noorte maapäev, kes pani kirja oma manifesti. Marcus Ehasoo ütles dokumendi sisule mõeldes, et noorte jaoks on olulisim teema haridus. „Aga üllatavaks on osutunud, et hästi populaarne teema on keskkond. Ettepanekud, mis on tehtud, on küllaltki innovaatilised ja rohelised – väga palju pühendutakse taastuvenergia kasutamisele, jäätmekäitlusele, transpordile, teedevõrkudele.“ Üks konkreetsem ettepanek on Ehasoo sõnul näiteks visioon, et 2035. aastaks võiks kogu Eesti energiamajandus tugineda taastuvenergiale. „Aga räägime veel ka sallivusest ja üldse ühiskondlikust aktiivsusest,“ kirjeldas ta.

Mida riigikogulased noorte mõtetest arvavad, selgub 28. novembril, kui manifest antakse presidendi ees riigikogule üle. Samal päeval annavad riigikogus esitatud erakondade fraktsioonid manifestile ka avalikult tagasisidet.