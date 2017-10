Tallinna ülikooli ökoloogia keskuse teadur Liisa Puusepp korjas üle Tallinna kokku erinevate mesitarude meed, analüüsis need läbi ning tõi „Ringvaate“ lauale näitamiseks, maitsmiseks ja kommenteerimiseks.

Puusepp ütles, et Tallinna linnas on palju aktiivseid mesinikke, vahendab portaal Menu.

„Mina analüüsin meeproove õietolmuanalüüsi meetodil. Ma saan selle põhjal kindlaks teha, milliseid taimi mesilased külastanud on, kui nad nektarit koguvad,“ selgitas Puusepp, lisades, et võrreldes keskmise Eesti meega on Tallinna mesi isegi väga õietolmurikas.

Analüüsi all olid meed Endla, Valdeku tänavalt, Pääsküla raba servalt, Kadrioru pargist ja Mektory katuselt.

Eesti Mesinike Liidu juhatuse esimees Aleksander Kilk on Maalehes öelnud, et mee kvaliteeti ei mõjuta, kas mesilased korjavad seda maal või linnas. Sel suvel alustas ka presidenid kantselei projektiga, kus presidendi roosiaeda toodi mesilased, kelle kogutud mesi läheb presidendi kingitusteks.