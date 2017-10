Ukraina telesaates pandi pihtima 12-aastane emaks saanud tüdruk. DNA abil selgitatakse välja, kes on vastsündinu isa. Asja teeb eriti karmiks see, et kahtlusalusteks on tüdruku kasuisa, poolvend ja vend, vahendab Mirror.

Tüdruk jäi rasedaks 11-aastasena, kuid vastsündinu isa ei ole hetkel teada.

Nii on telesaatesse kogunenud Tanja Luchishini kasuisa Ivan Eremin (33), 15-aastane vend Volodja ja 17-aastane kasuvend Viktor.

Pisarais ja ilmselgelt abivajav Tanja peab ilmarahva ees avalikustama DNA tulemused, mis peaks paljastaba, kes on ta viienädalase tütre Diana isa.

Juba varasemas saates välistati võimalus, et lapse isaks võiks olla hoopis tüdruku naabripoiss - 18-aastane Andriy. Ka see nooruk oli tüdrukuga seksinud, kui ta ise oli 17-aastane. Seksi eest alaealisega võib noorukit oodata aga viis kuni 10 aastat vanglas.

Eksperdid on saates toimuvat kritiseerinud, sest vägistatud ja ahistatud noor ema vajaks avaliku häbistamise asemel abi.

Neiu ise on korduvalt öelnud, et ei saa tütre sigitanud mehe nime öelda, sest ta istub samuti stuudios. Ta on tunnistanud, et kardab tõde paljastada.

Kasuisa kinnitab, et tema ei saa kindlasti lapse isa olla, sest ta poleks ju sellisel juhul ometigi tele-eetrisse tulnud. Kasuisa on valmis andma proovi ja tõestama, et tema pole kasutütrega häbitult käitunud.

Ka paljud vaatajad on saadet kommenteerides leidnud, et last on naabri ja oma pereliikme poolt kordi vägistatud - miks on vaja veel nii noorele tüdrukule avalikult häbi ja valu põhjustada.

Selles, et laps peab avalikkuse ees teda vägistanud isiku suhtes aru andma, selles süüdistatakse Tanja 31-aastast ema Annat.

Annal on endal kuus last, kuid aitab ka oma tütrel lapselast kasvatada.

Videos on näha, kuidas ema sosistab tütrele, et see kõik tele-eetris ausalt ära räägiks.

Tanja sositab vastu, et ta lihtsalt ei saa. 12-aastane selgitab, et ta isegi ei osanud karta, et ta võiks rasedaks jääda ja lapse saada. Küsimused juhtunu kohta teevad lapsele haiget ja ajavad tüdruku lihtsalt nutma.

