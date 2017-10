„Ütlesin „ei, ei, ei", aga ta käis peale. Siis ütlesin: „Mul on praegu päevad. See pole kuidagi võimalik. Palun lõpeta."

„Ta hoidis mind voodis kinni. Üritasin teda maha raputada. Palusin, et ta lõpetaks, aga see oli võimatu. Siis tegi ta mulle vägisi suuseksi, ehkki mul oli menstruatsioon. Ta kiskus isegi mu tampooni välja. See oli jube. See oli šokeeriv ja jälk," jätkas Mimi ja lisas, et ta poleks sellise seksuaalvahekorraga nõus olnud isegi oma romantilise partneri puhul.

Kui Weinstein oli lõpetanud, küsinud ta naiselt: „Kas sulle ei tundu, et oleme nüüd palju lähedasemad?" Daily Mail märgib, et produtsent oli tookord lahku läinud oma esimesest naisest ning kurameeris briti disaineri Georgina Chapmaniga, kellest hiljem sai tema teine abikaasa.