Tuntud näitleja ja tippjuuksur Lauri Pedaja kirjutab sotsiaalmeedias, et annab oma korteri üürile, kuna senine pesa jääb tema jaoks väikseks ning on aeg eluga edasi liikuda.

Lauri kirjutab Facebookis: „Anda üürile stuudiokorter Kalamajas. Minul on aeg oma eluga edasi liikuda ja minu praegune kodu jääb tühjaks. Kui sa otsid endale kodu Kalamajas, siis see pakkumine on just sulle.“

Juuksur anna teada: „Olen ise Jahu tänava 12. majas elanud pea 2 aastat ja väga raske südamega kolin sealt ära... Jääb natukene kitsaks juba mulle.

Korteri üürihinnaks on 550 eurot, lisaks kommunaalid. Minul on suurim kommunaalide arve, mis olen saanud, 80 eurot (sees kõik elekter ja muu pull). Korter on ühetoaline, pea 50 ruutu ja pooleteisekorruseline, magamine loftis. Asukoht on megahea. Telliskivi, vanalinn ja südalinn on kiviviske kaugusel. Naabrid on megatoredad ja sõbralikud. Tugev kogukond on tekkinud sinna. Naabrivalve tipptasemel. Parkimiskohta on võimalik rentida ka aeda sisse, ise libistasin 2 aastat aia taga ja kohti oli alati. Lisaks, see on tasuta.“

Lauri Pedaja kodu (Facebook.com/lauripedaja)

