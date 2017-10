Politsei- ja piirivalveamet on välja kuulutanud riigihanke ahistamisvastaste videoklippide tegemiseks. Projekti maksumus on 19 400 eurot, millele lisandub käibemaks.

Hanke kirjelduses tuuakse välja, et inimesed ei pruiugi teada, et nende käitumine mõjub teisele häirivalt või ahistavalt. "Oluline on tõsta inimeste teadlikkust ning kujundada hoiakuid sobivast või teise suhtes soovimatust käitumisest. Parim kuriteoennetus on inimeste teadlikkuse tõstmine süütegudest, mistõttu on vajalik kujundada norme lubatud käitumisest," seisab kirjelduses.

Hankes tuuakse välja, et ahistamine on isiku suhtes soovimatu käitumine, mille eesmärk või tegelik toime on isiku väärikuse alandamine ja ähvardava, vaenuliku, halvustava, alandava või solvava õhkkonna loomine.