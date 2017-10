Kahe muusiku ühistest tegemistest räägivad lähemalt Madis ja Dave ise. Karl Madis iseloomustab Dave`i ühe sõnaga ja see on „väärikas“, seda nii lavale minnes, seal olles, kui ka inimestega suheldes.

Tegelikult me kohtusime juba sel ajal, kui me mõlemad töötasime laeva peal – tema oli varieteeprogrammiga ja mina olin Karavaniga. Siis ma nägin teda esimest korda – lihtsalt huvi pärast vaatasin varieteeprogrammi. Aga hiljem… Ma nüüd täpselt ei mäleta, kas Dave võttis minuga ühendust ja kutsus “Kui jaamast lahkub rong” suupilli mängima? Vist oli see siis juba teine kord.

Kuidas muusikaline koostöö algas? Kas algaski “Kui jaamast lahkub rong” ettevõtmisega?

See oli esimene. Pärast seda tuli ühe jõuluplaadi tegemine, kus ma mängisin natuke suupilli ja laulsime midagi koos. Hiljem oli juba see tuur – kui õigesti mäletan, siis lausa 21 kontserti järjest. Siis me olime ikka iga päev koos.

Milline mees on Dave Benton?

Dave on äärmiselt siiras. Tal on erakordselt hea huumorimeel – me saime ikka nii palju nalja ja naerda selle tuuri ajal! Ning teda eriti iseloomustav sõna on „väärikas“. Väga väärikas artist.

Milline on nendest lõbusatest hetkedest kõige lõbusam?

Dave’il oli üks lugu, mis rääkis linnulaulust ja ilusast suveilmast ning siis ma talle nii-öelda üllatuseks tegin kaugemal ööbikut ning Dave ei saanud aru, et see pole lind.

Mida te täpsemalt tegite?

Laulu ajal hakkasin tegema ööbiku häält.

Kuidas see välja nägi?

See on väike tehnika kilekotiga. Tegelikult muruliblega on parem teha. Aga tänapäeval on ju kõik pügatud – ei ole kuskil ühtegi rohuliblet. Siis saab kilekotiga ka.

Mida sa tema kui inimese puhul kõige rohkem hindad?

Eks need samad asjad on, mis ma juba ütlesin. Ta on äärmiselt rahulik selle juures, mis ta teeb. Kindel oma asjas.

Milles see väärikus seisneb?

Lavaline olek – see, kuidas ta lavale läheb, see, kuidas ta laval seisab, see, kuidas ta inimestega suhtleb. See kõik on hästi soe ja väärikas.

Mida te sügisel koos laval teete?

Me ei ole seda veel arutanud. Ma kardan, et ta vist tahab, et ma laulaksin laulu “Olen noor”. Eks see tuleb kava käigus, sõltuvalt sellest, kuidas see kava üles ehitatakse.

Dave Benton (LAURA OKS)

Dave Benton arvab, et Karli suupillimäng on juba stiil omaette ning meenutab siiani naeratusega hetke, mil lavapartner teda linnulaulu jäljendamisega ära pettis.

Kuidas tutvusid Karl Madisega?

Mina ja Karl Madis teadsime teineteist, nagu ikka esinejad Eestis tunnevad, ja kohtudes me alati teretame. Sügavam sõprus algas meil kaheksa aastat tagasi, kui salvestasin laulu „Kui jaamast lahkub rong“ ja mul oli vaja suupilli. Poisid, kellega koos salvestasin, pakkusid välja, et helistaksin Karl Madisele. Nad andsid mulle tema numbri ja ma helistasingi. Igasuguse vastuvaidlemiseta oli Karl varsti stuudios ja juba me salvestasime. Peale seda oleme koos salvestanud minu albumile, samuti tegime koos jõulualbumit. Kolm aastat tagasi oli meil ühine tuur. Tänaseks päevaks tunneme teineteist väga hästi ja oleme saanud väga headeks sõpradeks.



Milline sõber on Karl Madis?

Ta on imeline ja hea inimene, kellega on tore töötada ja koos aega veeta. Oleme koos tuuritades ainult lõbutsenud. Oleme täiskasvanud mehed, aga kui mind, Karl Madist ja Margust Kappelit tuuril kõrvalt vaadata, tundub, nagu oleks koolipoisid kokku saanud. Meil on olnud väga palju lõbusaid hetki koos.

Milline on kõige naljakam mälestus temaga?

Karl tegi mulle ühe tuuri ajal tõelise vingerpussi. Olin laulmas väga tõsist laulu „The Songbirds“, sellel on ilus kitarrialgus ning Karl peitis end meie selja taha ja hakkas linnu moodi vilistama. Ja kõik vaatasid imestunult ringi, et jumala pärast, kes seda teeb? See oli mulle tõeline üllatus. Sellest ajast on mul alati tükk tegu, et selle laulu esitamise ajal tõsiseks jääda.

Milline muusik Karl Madis on?