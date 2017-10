Eile õhtul võisid „Aktuaalset kaamerat“ vaadanud inimesed olla hämmastuses: miks näidati töötajate lähetusdirektiivide muutmise tabelit venekeelsena? Saatejuht Margus Saar oli nähtust sama üllatunud kui televaatajadki ning puhkes naerma.

„Vabandust, et tabel tuli meil venekeelne!" sõnas Saar naeru tagasi hoides.

(kuvatõmmis/ ERR)

Kogu olukorda vaata SIIT alates 03:52.

Tundub, et lisaks muredele saatest kaduvate diktoritega ja ülemeelikus tujus reporteritega, on uudistesaatel endiselt püsivaks probleemiks muuhulgas muljeltavaldava tehnikaga täidetud uus stuudio, mis pidevalt streikima kipub. Ka ilmateadustajad on pidevalt hädas olnud puutetundliku ekraaniga, mis ühel korral otsesaate ajal täiesti oma elu elama hakkas.