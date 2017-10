Eestis äsja oma raamatut esitlenud meedium Aleksandr Šeps andis „Seitsmestele uudistele“ intervjuu, kus rääkis ka sellest, milliste omadustega naisel on lootust tema süda võita.

Mees tunnistab ka ise, et selles osas on tegelikult raske reegleid ja kriteeriume paika panna. Meediumi sõnul ei ole mõtet loopida sõnu, et naine peab olema ilus, hea ja tore.

„Minu naine on see, kes armastab mind päris lõpuni välja, ei jää poolele teele ega lase suvalisel tuulehool end kõigutada,“ selgitas Šeps.