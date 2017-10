Eesti avalikkus ootas 22. septembri õhtul „Kolmeraudset“, kus Tanel Padar pidi andma esimese avaliku intervjuu pärast oma kallima Kristel Mardisoo abieluskandaali, ent saates ei kõlanud küsimust ega vastust.

„See huvitab meelelahutusreportereid, kes olid tol õhtul tulnud meie saatesse vaatama, mis näoga Tanel mingeid oma eraelulisi probleeme kirjeldab,“ põhjendab saatejuht Mihkel Raud, miks küsimust ei kõlanud.

„Tanel Padar ei ole teinud oma eraelust mingit avalikku teemat, võib-olla erinevalt mõnest teisest inimesest. Mis ma oskan öelda... (ohkab raskelt). Ma ei küsinud seda sellepärast, et mind lihtsalt ei huvitanud see. Ja ma arvan, et see ei huvitanud ka minu vaatajaid,“ lisab Raud.

