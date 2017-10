Mees suudleb kirglikult seina vastu toetavat naist, kes hetk hiljem turvamehele suuseksi teeb, vahendab The Sun.

Turvamees kannab ka akti ajal uhkelt G4S logoga särki. Arvatakse, et ka naine oli keskuse töötaja, sest videol on tema kaela ümber näha sissepääsukaarti.

Kohalik turvafirma on kinnitanud, et tegemist on nende töötajaga.