Särgavast, Kovalenkost ja Kõusaarest said sotside liikmed

Eile õhtul kinnitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) juhatus erakonna uuteks liikmeteks endise kohtuniku Helve Särgava, filmirežissöör Kadri Kõusaare ja motosportlase Anastassia Kovalenko.

„Kõik kolm on väga tegusad ja südikad naised, tegemist on tõelise power-tiimiga ja mul on väga hea meel, et kõik kolm otsustasid astuda ka erakonna liikmeks,“ kommenteeris sotside Tallinna meeskonna juht Rainer Vakra.

Särgava kogus kohalikel valimistel kesklinna piirkonnas 1372 häält, Kõusaar kogus Põhja-Tallinnas 374 häält ning Kovalenko kogus Lasnamäel 392 häält.