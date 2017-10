Laura Kõrgemäega seotud kupeldamisskandaalis kordub iraani päritolu kinnisvaraettevõtja Iraj Zandi (71) nimi.

Põhja ringkonnaprokuratuuri laekus sel esmaspäeval kuriteokaebus, et advokaadibüroo PwC Legal OÜ kliendilt Iraj Zandilt on üritatud raha välja pressida ja talle on tehtud tapmisähvardus.

Vandeadvokaat Indrek Leppik teatas, et möödunud nädala reedel laekus Zandile elektronkiri aadressilt estoniangirls@bk.ru. Kirjas nõuti ärimehelt 10 000 euro maksmist talle tundmatu Alexander Balonevi pangakontole. Kui Zand ei maksa, siis saab ajakirjandus infot, mis näitab teda halvas valguses.

