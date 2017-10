Getter Jaani tundis mitu aastat, et tema elus pole enam midagi uut, mis paneks silma sama eredalt särama nagu varem. „Mul oli tunne, nagu ma olen kogu aeg ootel ja ei liigu mitte üheski suunas. Ma olin tüdinenud olemast ühe koha peal. Tundsin, et minu sees on nii palju ja tahan seda kõike inimestega jagada ja teise suuna võtta,“ tunnistab ta. Nüüd kinnitab lauljatar, et on kauaigatsetud uue suunda tasapisi avastamas. Paigalseisust ja uue hingamise leidmisest räägib kujundite keeles seepärast ka tema uhiuus muusikavideo singlile "Something Good".

Getter (24) ütleb, et video sündis tänu koostööle 15 inimesega. Video autoriks on kodumaiste muusikute poolt palavalt armastatud videokunstnik Mart Vares. „Saime Mardiga kokku, sõime hommikust ja mõtlesime erinevate ideede peale. Neid tuli päris palju ja üks hetk tuli tal mõte hakata remonti tegema,“ kirjeldas Getter teisipäevasel esitlusel, kuidas idee muusikavideo tegevustikuks sündis.

„Lugu „Something Good“ on minu jaoks justkui uus algus ja kolimine-remontimine on samamoodi nagu uus algus. Hakkad vaikselt oma kätega midagi ehitama või püüad kuhugi suunas liikuda, et oma unistused täide viia. Mulle meeldis see mõte, et elus kõik ei lähe nii, nagu soovid, ja uus algus ei tähenda alati seda, et kõik on hästi ja paigas,“ selgitab lauljanna. „Mõtled, et kas minna edasi, mida teha ja mis saama hakkab. Vahel on mõtteid palju, aga ükski ei arene kuhugi. Tegelikult ei tohi nii kergelt alla anda, vaid pigem minna edasi ja mõelda, mis on need asjad, mis teevad olemise raskeks.“