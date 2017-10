Ilmateenistus hoiatab tormi eest kolmapäeval ja neljapäeval. Tormituul piitsutab alla lörtsi ja lund, läänepool ka vihma. Tähelepanu! Kolmapäeva, 25. oktoobri õhtul ja järgneval ööl (26.10.) muutuvad liiklusolud 0°C lähedase õhutemperatuuri ja tiheneva saju tõttu halvaks!

Ööl vastu kolmapäeva on olulise sajuta ja valdavalt miinuskraadides. Puhub kagutuul 5-10, saartel ja läänerannikul puhanguti 15 meetrit sekundis.

Kolmapäeva päeva jooksul tuul tugevneb üle Eesti - ka sisemaal ulatuvad kagutuule puhangud 15 meetrini sekundis, rannikul on tuule kiirus 20 ja pärastlõunal saartel kuni 23 meetrit sekundis. Taevas on selgimistega kuni pärastlõunani, mil saartel algab sadu, mis enamasti tuleb taevast lume või lörtsina. Õhtuks levib sadu mandrile ja see on tihe.

Õhutemperatuur on kolmapäeval 1..3, saartel kuni 6°C.

Ööl vastu neljapäeva sadu jätkub. Puhub ida- ja kagutuul 15-20 meetrit sekundis. Hommikuks tuul nõrgeneb.