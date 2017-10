Läinud nädala kolmapäeval läks Eesti Merekoolis esimese kursuse õpilane laevatööde tutvumispraktika tunnis kallale oma praktikajuhendajale. Kooli direktor Tarmo Sööt tunnistas, et kähmlus päädis politsei sekkumisega ja kriminaalasja algatamisega.

Söödi sõnul sai tüli alguse sellest, et praktikajuhendaja andis noormehele ülesande teha Lennusadamas seisnud aurik Katharinal laevatöid. „Konkreetsemalt oli tegemist värvimisega. Noormees oli hakanud nõudma endale maski, mida kasutatakse tolmuste tööde tegemisel. Värvimisel sellist maski ei kasutada. Praktikajuhendaja hakkas talle seda selgitama, kuid noormeest see ei huvitanud,“ räägib Sööt.

Edasi olla praktikajuhendaja saatnud noormehe laevalt ära. „Selleks, et asja kuidagi vaos hoida, ütles praktikajuhendaja noormehele, et ta on tunnist eemaldatud ja võib minna kooli ning kanda kooli juhtkonnale ette, et tekkis säärane vahejuhtum. Ja niimoodi oleks tegelikult õpilane pidanud käitumagi, kuna meil on selline kodukorrapunkt paika pandud, et kui õpetaja tunnetab, et ta ei suuda tagada täielikku korda, siis saadab ta korrarikkuja direktori kabinetti. See on täiesti normaalne praktika,“ jätkab Sööt.