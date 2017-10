Teisipäeval, 24. oktoobril nimetas reisigiid Lonely Planet Tallinna 2018. aasta parima kvaliteedi ja hinna suhtega sihtkohaks, mida soovitab kindlasti järgmisel aastal reisihuvilistel külastada.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse turismiarenduskeskuse direktori Tarmo Mutso sõnul külastas möödunud aastal Tallinna 4,3 miljonit reisijat. Üheks päevaks tuli pealinna külastama 2,5 miljonit ja mitmeks päevaks jäid linna uudistama 1,8 miljonit turisti.

Maailma suurim reisiraamatute kirjastaja Lonely Planet reastab igal aastal maailma parimad reisisihid ülemaailmses kampaanias „Best in Travel“ („Parimad reisikohad“). Parimad reisisihid reastatakse erinevates kategooriates. Tallinn on 2018. aastal parim reisisiht „Best Value Destination“ („Parima väärtusega sihtkoht“) kategoorias. See tähendab, et hind, mida turist Tallinnas peab välja käima, on seda arvesse võttes, mida kõike ta Eesti pealinnas näha-kogeda võib, üsna soodne.

Tallinna puhul tõi Lonely Planet esile lõputud suvepäevad, maalilise vanalinna suurepäraste restoranide ja taskukohaste hindadega. Samuti toob Lonely Planet esile linna erinevad asumid Kadriorust Kalamajani ning nende läheduse ja võimaluse jõuda jalgsi Tallinnas liikudes kiiresti kõikjale. Ühtlasi märkis reisigiid ära linna mõnusa kogukonnatunde ja hoogsa arengu ning selle kõrval võimaluse tunnetada vahetult kogu Eesti lähiajalugu.

Lonely Planet lähtub maailma parimate sihtkohtade reastamisel reisijate tagasisidest ja vahetust reisikogemusest, mille põhjal toimetuse poolt koostatud nimekirjast valivad parimad reisisihid välja toimetuse juhtliikmed ning Lonely Planeti omanikud.