Eesti Rahva Muusemi (ERM) uueks direktoriks kandideerib neli inimest, sh selle praegune juht Tõnis Lukas, kelle suurimaks konkurendiks on riigikontrolör Alar Karis. Esimesed vestlused kandidaatidega peetakse eeloleval reedel. Alar Karis (Kuvatõmmis / TV3) Alar Karis ütles, et juba Tartu Ülikooli rektorina, mil ERMi direktor oli siis Krista Aru, peeti plaani, et ERMist saab rahvusvaheliselt tunnustatud muuseum. "Kui see periood - nagu keegi ütles "mesinädalad" - mööda saab, kõik on üks või kaks korda muuseumis ära käinud, et see huvi muuseumi vastu jätkuks," rääkis Alar Karis TV3 "Seitsmestele".

ERMi avalike suhete juhi Kaarel Tarandi sõnul on ERMi uue juhi konkursi ümber saladusi ja ta näeb seal taga poliitilisi kokkuleppeid, kus direktori ametikoht antakse lihtsalt käest. Kaarel Tarand (Kuvatõmmis / TV3)

"Püütakse panna ametisse inimesi protseduuride alusel, mis ei ole avalikud ja mis on avalikkusele arusaamatud," rääkis Kaarel Tarand, kelle sõnul on muuseumi töötajate hulgas tekkinud selle vastu protest. "Miks on nii, et kuskil kõrgel ja kaugel - antud juhul siis kultuuriministeeriumis - teatakse paremini ja teatakse ilma töökollektiivilt informatsiooni küsimata, mis meile hea on." Tarandile ei meeldi ka see, et otsustajaiks on kultuuriministeeriumis isikud, kes ei ole muuseumieluga kursis, ning ka uued direktorid peavad saladuses olema.