„Meie kanalit vaatab sügavama kultuurihuviga ja maailma vastu huvi tundev intelligentne inimene,“ kirjeldab ETV2 peatne peatoimetaja Viola Salu oma kanali publikut. Ta tahab edaspidigi vaatajatele põnevat ja intrigeerivat kaasamõtlemisainet pakkuda. Salu alustab tööd ETV2 peatoimetajana novembris. Seni töötas ta ETV hanketoimetuses. Tulevane peatoimetaja lubab, et suures plaanis jätkab kanal sissetallatud rajal, küll aga on kavas programmi vürtsitada omasaadetega, mis pakuvad võrreldes peavooluga teistsugust vaatenurka. „Minu plaan on kaasata ETV2 programmi lennukate ideedega noori ning lisada päevakajalist huumorit ja veidi ka piire kombata.“

Salu täpsustab, et plaanis on pakkuda ETV põhikanalile poliitilis-sotsiaalset-filosoofilist laadi alternatiivi. „Provotseerime, tekitame ühiskonnas debatti, tõstatame teemasid, mis jääksid põhikanalis arutelu alt välja,“ lubab ta. „Väikese kanali võlu on selles, et talle on mõnevõrra rohkem lubatud kui suurele.“

Uue peatoimetaja ideedel pole veel konkreetset formaati. „Visiooni tasandil on mõtteid, aga kuna ma pole veel tutvunud tootmiskulude ega eelarvega, siis ei saa praegu konkreetseid lubadusi anda,“ sõnab Salu. Kanal targale vaatajale Salu on hanketoimetajana ETV2ga seotud 2008. aastast ja tunneb kanali hingeelu ja eripärasid põhjani. „Olen olnud ETV2 juures selle sünnist alates ja üritanud seda jõudumööda arendada – korraldanud teemanädalaid, algatanud keskkonna- ja inimõiguste teemakuu,“ ütleb ta, lisades, et kvaliteetdokumentaalfilmid jäävad edaspidigi programmi oluliseks osaks. „ETV2 vaatab spetsiifilisemate huvidega ja intelligentne inimene,“ ütleb uus peatoimetaja. Ning vaataja profiili arvestades vormub ka programm: sellesse kuuluvad sellised sügavamat mõtlemisainet pakkuvad omasaated nagu „Plekktrumm“ ja „Ööülikool“, väärtfilmid ja -sarjad ning dokumentaalid. „Kujutelm, et ETV põhikanal riisub koore ja meie saame selle, mis üle jääb, ei vasta tõele,“ naerab Salu. „Meie spetsiifika on ikkagi üpris erinev. ETV pakub laiale publikule mõeldud tugevat atraktiivset programmi. Meie saame pakkuda pisut piiripealsemaid käsitlusi.“ Teevad mitme kanali töö Ja loomulikult jätkab ETV2 laste- ja noortekanalina. „Rikkamates riikides oleks meie asemel mitu kanalit – üks lastele, teine noortele, kolmas kultuurihuvilistele. Näiteks Taanis on lastele koguni kaks kanalit, koolieelikutele ja 7–12aastastele. Meie võimalused on paraku piiratud,“ sõnab Salu. Kuid sellevõrra huvitavam ja mitmekesisem on kanali juhi töö. „Tuleb käised üles käärida ja tööle pihta anda.“ Vastne peatoimetaja alustab ametlikult 1. novembril. Esimene suurem töö on jõuluprogrammi paikapanemine. Tänavu on plaanis pühade ajal põhikanalile ja „Jõulutunnelile“ mõnusat vaheldust pakkuda.“ Muu toreda hulgas lubab Salu pühadenädalaks armsaid harivaid loodusdokke, mis pakuvad rõõmu kogu perele. Uute ideede genereerimise aeg jääb aga uude aastasse.