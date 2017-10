„Kui inimesed tahavad mind alandada või halvasti öelda, siis nad ei ütle, et Katrin Lust on paks või kole või nõme,“ naerab telesaate „Kuuuurija“ autor Katrin Lust. „Siis nad ütlevad, et olen meelelahutusajakirjanik või nais-Võsapets. Arvatakse, et see on kõige karmim asi, millega mind solvata. Nais-Võsapets, see on nätaki! Tegelikult see ei morjenda mind. Kui keegi tahab öelda, et ma olen nais-Võsapets, siis kõigile teadmiseks – see ei tee mulle haiget.“

Tõepoolest, võrdlust Peeter Võsaga võtab Katrin suhteliselt külma närviga. Kogu ta hoiak kõneleb, et säärane hinnang talle eriti korda ei lähe. „Võsa Peetri saade oli omal ajal number üks Eestis ja see kestis aastaid,“ arutleb ta. „Mingi seltskond snoobe ütleb, et see oli nõme, aga tegelikult vaatajanumbrid ütlesid, et rahvas tahtis Võsa Petsi saadet vaadata. Kõik istusid teleka ees ja vaatasid. Isegi need, kes ütlesid, et nad seda saadet ei vaata.“