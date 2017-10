Vabariiklasest senaator Bob Corker ja USA president Donald Trump on juba mitu päeva Twitteri vahendusel üksteise suunas kriitikanooli pildunud. Tüli ei näi kuidagi raugevat, aga lähenemas on Trumpi tähtis visiit Kapitooliumi, kus tal on väga vaja vabariiklaste, sealhulgas Corkeri toetust oma maksureformi plaanile.

Tennessee osariigi konservatiivne senaator Bob Corker ütles CNNi reporterile, et kui ta saaks ajas tagasi minna, ei toetaks ta president Trumpi kampaaniat. Tema sõnul on Trumpil „tõest arusaamisel tõsiseid raskusi“ ning et tema ametiaja peamiseks saavutuseks jääb „USA devalveerumine“.

„Ma arvan, et väga paljud meist, kaasa arvatud mina, oleme üritanud, teate küll, sekkuda. Mul oli temaga privaatne õhtusöök ja ma olen temaga veel mitu korda kohtunud, et katsuda kuidagi muuta seda, kuidas ta ennast üleval peab, noh, natuke püüdlikumaks, kui nii võib öelda,“ selgitas Corker reporterile. „Ja ma ei usu, et see on võimalik. Ilmselgelt ei ole ta suuteline presidendi ülesannete kõrgusel olema.“ Küsimusele, kas president on Ameerika lastele hea eeskuju, vastas Corker: „Ei, absoluutselt mitte.“

Pärast CNNi intervjuu eetrisolemist nimetas president Trump senaatorit „välisasjade komisjoni ebakompetentseks juhiks“. Ning mitte kõik vabariiklased ei ole Corkeriga ühel nõul. New Yorgi senaator Chris Collins ütles, et maksureformiks pole Corkeri toetust üldse vajagi ning et Tennessee mees peaks häbenema. Spiiker Paul Ryan üritas asja siluda ja rõhus sellele, et nii Trump, Corker kui ülejäänud vabariiklased tahavad maksureformi läbi viia, seega on ühised huvid tähtsamad kui kahe mehe vaheline sõnasõda.

Igal juhul peab Trump täna peatselt algaval lõunasöögil vabariiklasi võluma ja oma nägemuse maksureformist neile maha müüma. President läks Kapitoolimule isiklikult lobitööd tegema, seega võib järeldada, et maksureformi edu on talle oluline.

...Corker dropped out of the race in Tennesse when I refused to endorse him, and now is only negative on anything Trump. Look at his record! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 24, 2017