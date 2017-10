"Milleks peab ERR aferiste intervjueerima, läga filmima, avaldama ja turundamisele kaasa aitama, miks? Mis järgmiseks? Kas see on tegijate meelelahutus mõistuse arvel? Väga mage lugu!" kirjutas mees oma Facebooki leheküljel.

"Olin eile sõnatu, nähes ERRi vastset valdkonnajuhti eetris lipitsemas Vene meelelahutustööstuse staari ees, kiitmas takka igale ta väljaöeldud sõnale ja reklaamides ühe Vene telekanali uue hooaja saadet. See ei ole avalik-õiguslik ringhääling, mida ma eile "Ringvaates" nägin ja ka mitte hea ajakirjandus. Kardan, et sel teemal ei teki ERRis praegusel juhul mingit arutelu, seda mitte ainult intervjueerija isiku tõttu, vaid ka seepärast, et raamatu promoüritust juhtis Rahvusringhäälingu liige Viktoria Ladõnskaja isiklikult. Nii et Rahvusringhäälingu heakskiit ei saa nn selgeltnägemisele ja maagiale kuidagi olla suurem kui ta oli," kommenteeris ta Lutsu Facebooki postituse all.