Ehkki üks asespiikri kohtadest on hea tava järgi ette nähtud opositsioonile, pidas Reformierakond Rõivase väljavahetamist Hanno Pevkuri vastu oma siseasjaks. Sestap on mõistatav ka Vabaerakonna otsus esitada protestiks sellise suhtumise vastu oma kandidaat asespiikri valimistele.

Taavi Rõivase ahistamisskandaali järellainetusena täideti riigikogus ära ka tema vabanenud asespiikrikoht. Kuid sellegi justkui formaalse protseduuriga kaasnes omakorda skandaal, kui selgus, et aseesimehi on võimalik valida vaid korraga.

Kuid riigikogu juhatuse valimistel võib küsida sedagi, mis on selle ameti eesmärk? On see haavade lakkumise koht peaministrikohalt kukkunule, et leiba luusse lasta? Või vastupidi – jõu kogumiseks poliitikas uute kõrguste vallutamiseks?