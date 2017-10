Vogue, Vanity Fair, GQ ja teised tuntud klantsajakirjad on saanud korralduse lõpetada koostöö maailmakuulsa moefotograafi Terry Richardsoniga. Pärast Harvey Weinsteini seksiskandaali on uuesti üles kerkinud arvukad süüdistused, mille põhjal kasutab Richardson noori modelle kurjasti ära.

Daily Telegraphi teatel on korporatsiooni Condé Nast ajakirjade töötajad saanud ringkirja korraldusega asendada Richardsoni tehtud pildiseeriad teistega. Seksuaalselt väljakutsuvate fotode poolest tuntud fotograafi, kes on pildistanud nii Lady Gagat, Rihannat ja Beyoncéd kui ka Barack Obamat ning vändanud Miley Cyruse provokatiivse video „Wrecking Ball“, on juba aastaid süüdistatud modellide seksuaalses kuritarvitamises. 52aastane newyorklane on neid väiteid kategooriliselt eitanud. Kuid pärast Hollywoodi moguli Harvey Weinsteini hiiglaslikku seksiskandaali on ajakirjandus küsinud: miks Richardson endiselt karistamatult tegutseda saab?

Tänavu abiellus Richardson oma endise assistendi Alexandra Bolotow'ga, kes sünnitas talle mullu märtsis kaksikud pojad. Kuid nelja aasta taguses artiklis tituleeris New York Post Richardsoni moemaailma lemmikperverdiks ja avaldas modell Jamie Pecki kirjelduse, kuidas tal oli pildistamise ajal menstruatsioon ning Richardson nuias, et ta tampooni välja tõmbaks ja annaks talle mängida. Fotograafil õnnestus 19aastane Peck alasti poseerima saada. Varsti aga kiskus piltnik ennastki paljaks, manööverdas neiu diivanile ja nõudis, et too teda käega rahuldaks. Richardsoni assistendid vaatasid seda hõisates pealt. Kui piltnik oli ejakuleerinud, ulatas üks assistentidest Peckile käterätiku ja too pages häbistatult. Peck nimetas oma paljastusartiklis Richardsoni fotoaparaadiga kiskjaks.

Teine modell Felice Fawn rääkis, et Richardson nõustus teda pildistama vaid tingimusel, et too temaga seksib. „Ma olen pervert,“ kirjutas piltnik internetis. „Saan iga päev 20 modellilt ettepaneku, et teeksin nad kepi eest kuulsaks.“ Kui Fawn keeldus ettepanekust, kirjutas Richardson: „Oleksin sind pildistanud ja foto avaldanud, aga eks sa ise tead.“ Hiljem väitis fotograaf, et selle kirjutas keegi teine.

Novembris 2012 säutsus Bruce Willise ja Demi Moore'i tütar Scout Twitteris, et Richardson üritas talle kätt püksi ajada. „Muidugi ei lasknud ma tal seda teha. Aga WCs poseerisin talle ikkagi paljaste rindadega.“ Hiljem väitis Scout, et oli selle jutu välja mõelnud üheks kooliprojektiks.