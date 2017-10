„Ma olin sügavas depressioonis ja ei käinud enam väljas. Lastega kas või õue lumememme ehitama minek tundus ülim eneseületus,“ räägib saate „Minu imeline muutumine“ teises osas koduperenaine Jane Tamm, kes on endine missikandidaat. Vilets suhe, kus partner teda kunagi piisavalt heaks ei pidanud, hävitas Jane enesekindluse ja ta lakkas enda eest hoolitsemast. Nüüd on Janel uus suhe, lapsed ja suur jõeäärne kodu, ent temast sai naine, kes elas vaid teistele.

Jane tundis, et on üksnes emme! Aga kus on naine? Kus on tema ise? Ühel hetkel vaatas ta nii enda sisse kui ka peeglisse ja taipas, et selles peres on üks liige, kelle soovide ja vajaduste peale ta polnud enam aastaid mõelnud.

Jane tunnistab, et ta vältis kodus peeglisse vaatamist: „Mingi hetk avastasin, et mu kodus praktiliselt puuduvad peeglid. Üks oli koridoris, sealt vaatasin enne väljaminekut, et põsk tahmane ja jopesaba lõhkine poleks, teine peegel oli ülakorrusel. Igaks juhuks, et vahetevahel ripsmeid värvida. Hambaid pesin ja juukseid kammisin ilma peegli abita. Teinekord möödus terve nädalavahetus nii, et ma peeglisse ei vaadanud. Milleks küll vaadata peeglisse, kui sulle ei meeldi, mis sealt vastu vaatab?“