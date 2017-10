TV3e heategevussaade „Inglite aeg“ tuleb taas ja seda juba neljandat korda. TV3 on tänu Eesti rahva abile suurte summadega toetanud inimesi ja perekondi, kelle eluteele on saatus veeretanud raskusi, millest ainult oma jõududega on väga keeruline välja tulla.

„Inglite aeg“ on ainus heategevussaade, milles kogutud summa läheb jagamisele saates osalenud abivajajate vahel ja nii teavad inimesed täpselt, kelleni nende annetusraha jõuab. TV3 palub märgata Sul abivajajat – kui oled enda kõrval märganud hädasolijat, kellele saaks kinkida tõelise jõuluime, anna temast teada!

Aastal 2015 aitas TV3 ja Eesti rahvas noormeest Ristot, kelle elu on ebaõiglane ta vastu olnud ja nii on lühikese aja jooksul jäänud ta ilma mõlemast oma armastavast vanemast. Tema klassikaaslased iseloomustavad Ristot kui üht maailma armsamat, toredamat ja tublimat poissi. Kogu Eesti abiga tehti noormehele jõulukingitus ning toetati ta edasist elu ja õpinguid, sest vanemateta jäädes jäi ta igasuguse toetuse ja abita. Lisaks Ristole aidati 4-aastast RETT sündroomiga tüdrukut Ellyt, ratastooli jäänud 14-aastast Karelit, aidati kuuljaks saada 4-aastasel Sandril ja hoolitseti 12 lapselise pere kodu eest, mille seinad ei pidanud tuult ja katus sadas läbi. Korda saadeti tõeline jõuluime, sest viie abivajaja vahel jaotati ära summa – 303 475 eurot.