Inimestel, kes ei pääse oma uuendamata kaardiga e-teenusteni, jääb üle ainult oodata, sest probleem on just tehnilises pooles ehk kaardi uuendamise protsessis.

Portaali Geenius usutluses RIA e-ID valdkonna juhi Margus Armiga selgub, et ID-kaardi tarkvarauuendust suudetakse välja saata ligi 15 000-le kaardile ööpäevas. Kuna riik peatab olemasolevate ID-kaartide sertifikaadid juba novembri keskel, jõuab tarkvarauuendus maksimaalselt paarisaja tuhande inimese arvutisse. Turvaveaga kaarte on aga kokku ligi 800 000. Nii tekib olukord, et vaid osa ID-kaardi omanikke saab kaardi uuendatud ning kõik teised lõigatakse e-teenustest ära.

„Kuna erinevad küberturbeeksperdid on arvamusel, et soodsate tingimuste avaldumisel murtakse ID-kaart ilmselt varem kui esialgu prognoositud paari kuu jooksul, tuleb turvakaalutlustel kiirustada,“ ütles RIA kommunikatsiooniosakonna juhataja Helen Uldrich. „Infineoni kiibi nõrkus ei avaldu üksnes Eesti ID-kaardil vaid kümnetes riikides kasutusel olevates dokumentides ja süsteemides. Teema on saanud üle maailma väga suurt tähelepanu, mistõttu on turvariskiga kaartide murdmine väljakutse. Meie riiki mõjutab see aga kõige rohkem, sest oleme ID-kaardist sedavõrd sõltuvad.“