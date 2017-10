BBC kirjutab, et Prantsusmaal Toulouse'i linnas pani üks paar oma augustis sündinud pojale omapärase nime: Jihad. Juhtum on jõudnud riigiprokuröri lauale, kes peab otsustama, kas saata vanemad lapse nimevalikut kohtu ette põhjendama või mitte.

Ka varem on vastsündinutele Jihad nimeks pandud ja seni pole seda nime ära keelatud. Jihad ehk džihaad on saanud islamiäärmuslaste sõjategevuse sünonüümiks, ehkki tegelikult on sõna tähendus „pingutus“ või „võitlus“, mitte otseselt „püha sõda“. Kuid terroristide žargoonis on sõna just viimase tähenduse saanud.

Prantsuse seaduste järgi ei ole ükski nimi otseselt keelatud, kui lapse nimi tema elukvaliteeti ei kahjusta või kui laste lähedastel pereliikmetel ei ole nimevaliku osas pretensioone (pereliige peab suutma põhjendada, et lapse maine saab sellise nimega kahjustada).

2013. aastal pidi üks ema maksma 2000-eurose trahvi kui saatis oma kolmeaastase poja lasteada T-särgis, millel olid kirjad „Olen pomm“ ja „Jihad, sündinud 11. septembril“. Trahv tuli siiski särgi, mitte lapse nime eest.

2015. aastal seisis üks paar samuti kohtuniku ees, kuid nende tütrekese nimi polnud solvav ühiskonna eetikatundele, pigem häbiks lapsele endale. Kohus määras, et lapsele pähklikreemi järgi Nutella nimeks panemine muudaks lapse naerualuseks ning käskis lapse nime Ellaks ümber muuta.