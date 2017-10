Teisipäeval segas Lohusalu rannaribal vaikust vaid jääkülma meretuule vihin ning sel kargel sügispäeval ei jalutanud seal hingelistki. Ainsad inimesed silmapiiril olid paadiga merel lestakala püüdvad kalamehed. Külmal rannaliival olevad jäljed viitasid aga sellele, et siin on lähiajal käinud vilgas elutegevus – erineva mustriga jalajälgi ei jõudnud kokkugi lugeda ning erisugused käpajäljed kuulusid ilmselt narkokoertele.

Politsei pole tänaseni avalikustanud, mitu kilogrammi narkootilist ainet meri Lohusalu kandis kaldale uhtus. Selge on see, et maarjamaises meritsi uimastite vedamise ajaloos on see üks tõsisemaid juhtumeid. Esialgsetel andmetel oli tegemist kokaiiniga.

Lohusalu rannariba muutus narkoväljaks möödunud nädala lõpul, kui seal jalutanud inimene nägi rannaribal rohkelt kahtlaseid pakikesi. Ta kutsus kohale politsei, kes hakkas kilode kaupa rannale uhutud tõenäoliselt narkootilist ainet sisaldavaid pakikesi kokku koguma. Rannaliival oli veel teisipäevalgi näha ümaraid jälgi, mis viitanuks justkui nõude asukohale, mille sisse kotikesi koguti.

ERR.ee kirjutab, et leitud narkootiline aine on esialgsetel andmetel kokaiin. "Kiirtest on andnud positiivse tulemuse kokaiini sisalduse kohta nimetatud aines, aga kontsentratsiooni kiirtest ei näita, mistõttu selle me saame teada pärast ekspertiisi teostamist," selgitab Põhja ringkonnaprokurör Merika Nimmo.

Ekspertiis kestab mitu nädalat

Kohalikud kalamehed räägivad, et esmaspäevase politseioperatsiooni ajal olid nad paadiga merel, kuid neid seadusesilmad kahtlaseks ei pidanud ning kõnetama ei tulnud. „Äkki seenelistega rääkisid, keda on siin metsades sadu,“ märgib üks kalamees. Nad tõdevad, et pole kuulnud mitte ühtegi teooriatki, kuidas salapärane narkolast Lohusalu rannale välja jõudis. „Aga oleks teadnud, et siin mingid pakikesed hulbivad, oleks kala asemel hoopis neid püüdnud,“ viskab üks kalur teema üle nalja.

Politsei ei ole seni kinnitanud, kui suures koguses narkootilist ainet Lohusalust leiti. Põhja prefektuuri pressinõunik Kristina Kostina ütleb põhjuseks, et kõnealune kriminaalmenetlus on algses faasis ning veel on käimas ekspertiisid. „Jah, suure tõenäosusega tegu on narkootilise ainega. Ekspertiis, mis tuvastab, mis ainega on tegemist, kestab umbes kaks nädalat,“ sõnab ta.

Kostina kinnitusel pole praeguse seisuga kedagi üle kuulatud. „Laual on mitu uurimisversiooni, kuid täpsemalt ei ole praegu võimalik detailidesse laskuda.“ Eesti politsei on teinud ka päringuid välismaa kolleegidele ja ootab vastuseid, millest järeldada, kas tegu võiks olla laiema uimastiveo süsteemiga.