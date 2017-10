Kogu prooviesinemiste protsess võib olla väga raske ja piinlik. Kuid vahel tasub see end ära, ka allpool loetletud näitlejad said endale elu muutvad rollid ainult seetõttu, et nad olid prooviesinemise ajal piisavalt julged.

Kuigi selles prooviesinemises puudub tema “Halvale teele” karakteri maniakaalne energia (see kujunes välja lihtsalt aja jooksul ja koostöös produtsentidega), on tal kindlasti juba antud videos olemas Jesse Pinkmanile omane sarm.

2. Hugh Laurie - „House M.D.“

Kui nüüd võib tunduda imelik, et Hugh Laurie üldse millegi jaoks prooviesinemist peab tegema, aga tol ajal ei olnud ta veel USAs nii tuntud nimi.

Kusjuures on ringlemas kõlakas, et telesarja tegijad ei saanud alguses isegi aru, et Laurie inglane on, kuna tema hääldus oli lihtsalt nii hea.

3. Seth Rogen - „Freaks & Geeks“

Tundub, et Seth Rogen on alati olnud hiilgav koomik. Tema karjääri algusaegadel tehtud proovilint tõestab seda.

Kui midagi sellelt julgelt prooviesinemiselt välja tuua, siis seda, et Rogen suutis kõik pealtvaatajad naerma ajada. Iseasi, kas selle taga on ikka see, et noormehe näitlemine on tõepoolest nii hea, et keegi ei suuda naeru tagasi hoida…

4. Jim Carrey - „Saturday Night Live“

Selle prooviesinemise teeb eriliseks see, et seda tehes ei olnud Carrey veel kuulus ja näitleja ei saanudki seda tööotsa! Kuid siiski on etteaste ülimalt naljakas ja muidugi sai aastaid hiljem Carrey’st ikkagi komöödiatäht.

5. Sophie Turner ja Maisie Williams „Troonide mäng“

„Troonide mängu“ talendiotsijad suutsid pea võimatut ning leidsid endale kaks (tollast) lapsstaari, kes keskseid ja pikaajalisi rolle mängima sobisid. Praegu ei kujutaks Sansa ja Arya rollis küll kedagi teist ette!