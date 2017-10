Ma pole suurem õllejooja, aga kodanikuna tundub alkoholitootjate valedevabrik kummaline. Kõige elementaarsem rahandusministeeriumi arvutus näitab, et juulist tõusnud aktsiis suurendab seni üheeurose õllepurgi hinda 20 senti. Aga poodides tõusis hind samal ajal 40 senti.

Suuremad jaeketid ütlesid avalikult, et hinnatõusu üks komponent oli sisseostuhinna muutus ja jaeketi marginaali tõus. Kuidas poed ja õlletootjad kasumi omavahel ära jagasid, teavad vaid nemad ise. Konkurentsi seisukohast on huvitav, kuidas õlle hind kõigis kettides korraga sama palju tõusis. Prognoosin, et juulis löödi PR-kampaania huvides hinnad lakke, ja kui pole tegemist kartelliga, siis peaks konkurents selle varsti jälle veidi alla tooma. Sisuliselt tähendab see aga, et õlletootjad tõstsid aktsiisiga ühel ajal oma kasumlikkust ja ajasid selle riigi kaela.

Selge on ka see, et poeketid tegid õlletootjatega riigivastases PR-kampaanias selgelt koordineeritult koostööd. Ja reklaamiagentuuride kõneisikud ning tuntud advokaadid andsid riigi pihta tuld, ilma, et keegi oleks küsinud, kui palju õllefirmad neile nõustamisteenuste eest maksid.