Eesti suursaadik OSCE juures Eve-Külli Kala kinnitas täna Palermos toimuval kõrgetasemelisel Vahemere rändekonverentsil, et Eesti pöörab Euroopa Liidu Nõukogu eesistujana rändeküsimustele suurt tähelepanu.

Suursaadiku sõnul aitab Eesti kaasa rändekriisi lahendamisele ja Euroopa julgeoleku ning turvalisuse suurendamisele. „On oluline, et Euroopa jätkab tervikliku ja tasakaaluka rändepoliitika rakendamist. See hõlmab muuhulgas rände algpõhjuste lahendamist koostöös päritolu- ja transiidiriikidega, välispiiride tugevat kaitset, ebaseaduslike põgenike tagasisaatmist ja vastupidava varjupaigasüsteemi loomist,“ märkis Kala.

Euroopa laiemast julgeolekust ja turvalisusest rääkides rõhutas saadik, et rändekriisi lahendused peavad algama kriisikolletest, mistõttu on oluline globaalse rände- ja pagulasraamistiku väljatöötamine ÜRO raamistikus, samuti vastastikusel partnerlusel põhinev koostöö Aafrika riikidega. „Novembris Eesti EL nõukogu eesistumise ajal toimuva Euroopa Liidu ja Aafrika tippkohtumise fookuses on noored. Nende hariduse, innovaatilisuse ja ettevõtlikkuse toetamine aitab kaasa turvalisemale tulevikule mõlemal kontinendil,“ ütles Kala.