Räpimaailmas on lahvatanud uus tüli ja seekord on karvupidi koos staarräpparid Arop ja Azma, kellest viimane on esimesele esitanud väljakutse battle'iks.

Räppar esitas väljakutse sotsiaalmeedia teel ning postitas Facebooki piltd, kus Arop poseerib Justin Bieberi embuses.

"Kui sa tahad näha kuidas väike Azma läheb selle sajandi räpibattelis vastamisi Suure Aropiga, siis jaga seda pilti ja täägi kommentaaridesse Arop #pasakott, et ta ikka mõistaks kui väga me kõik seda näha ja kuulda tahame. #pasakott on selle teema ametlik hashtag ja käib kõigi kohta, kes elus alt ära hüppavad, nii, et hakake pasakotte täägima," kirjutab Azma.