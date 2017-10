Aasta lõpuni on jäänud pisut rohkem kui kaks kuud, ent juba praegu on nii kriitikud kui ka paljud kinokülastajad ja filmisõbrad jõudnud üksmeelele, et Norra autori Jo Nesbø samanimelisel romaanil põhinev linateos „Lumememm“ pistab tänavuse aasta halvima filmi auhinna mängleva kerglusega enda taskusse. Ent kas taolisel arvamusel on alust?

Linateose keskmes on Oslo detektiiv Harry Hole, kel tundub enda elu ja heaolu mitte korda minevat. Veedab ju mees enda õhtuid tänavatel ringi konnates, samal ajal probleeme alkoholi sisse uputada üritades. Mees elab üksinda hallitust täis korteris, nuttes taga endist elu koos oma ekstüdruku ja tolle pojaga. Praegugi üritab Harry anda endast kõik, et viimasel oleks olemas adekvaatne isafiguur, ent too plaan ei lähe alati korda. Kõigele muule takistab selle õnnestumist kadunud inimese juhtum, mille lahendamiseks peab Harry koostööd tegema oma uue partneri Katrine’iga, kel on müsteeriumi lahendamiseks hoopiski isiklikumat laadi motiiv.

„Lumememm“ on harjumatult erinev. End peamiselt Hollywoodi tavapärase toodanguga kursis hoidvale filmisõbrale võib Rootsi režissööri Tomas Alfredsoni käe all valminud linateos pisut harjumatuna tunda, sest skandinaavialikku hõngu õhkab läbi pea igast kaadrist. Ka nende ülesseade on omapärane ning tundub justkui sõõm värsket õhku...olgugi, et vahel võib see mõneti amatöörlikult ja kaootiliselt mõjuda. Muidugi, kohati on pisut meeletus ja sihitus montaažis süüdi filmi rohkem kui problemaatiline valmismisprotsess. Nimelt unustas võttemeeskond kuidagi Norras viibides umbes 10-15% ulatuses vajalikke kaadreid filmida, see avastati aga alles siis, kui olemasolevat materjali monteerima hakati. Tegijal juhtub?