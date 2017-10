Tallinnas ühendministeeriumi kohvikusse üles seatud veiniriiul pahandas sotsiaalministeeriumi kantslerit Marika Prisket.

"Lõppenud nädalal ilmusid ühishoone fuajees asuvasse kohvikusse avatud veiniriiulid ja kohvik alustas sisuliselt tööd veinipoena," kirjutab Priske RKAS-i juhatuse liikmele Tanel Tiitsule saadetud krijas.

Priske selgitab, et alkohol on sõltuvust tekitav aine, mis kahjustab oluliselt nii inimese vaimset kui füüsilist tervist. Seepärast ei ole tegemist esmatarbekaubaga, mis peaks olema nii kättesaadav kui võimalik.

Kantsler lisab, et veiniriiulite avamine ühishoone kohvikus tekitab kahtlusi rentniku ühiskondlike protsesside tajumises. "Kõik ühishoones töötavad ministeeriumid on ühel või teisel moel seotud alkoholipoliitika elluviimise ja alkoholikahjude ennetamisega. Riikliku alkoholipoliitika üks eesmärkidest on vähendada alkoholi kättesaadavust ja ostumugavust. Selle taustal on äärmiselt küüniline edendada alkoholimüüki ministeeriumite ühishoones."

RKAS-i juhatuse liige Tanel Tiits l ütles teemat ERR uudistele kommenteerides, et küsimuse püstitamine on talle arusaadav ja lisas, et kui klient ehk ühendministeerium ei soovi alkoholimüüki oma kohvikus, siis tuleb midagi ette võtta.