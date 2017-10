"Miks jõuluvana Aafrikas neegrilaste juures ei käi?"

"Ükskord ta läks sinna ja küsis lastelt, et kuidas käsi käib. Lapsed vastasid, et halvasti. Siis küsis ta lastelt, et kuidas te sööte. Lapsed vastasid, et halvasti. Aga jõuluvana ei käi ju nende laste juures, kes halvasti söövad!"