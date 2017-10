Oktoobrikuine käik kaubanduskeskusesse tõestas veel kord, et äri-Grinchidel on plaan jõulud ära varastada need pühad täielikult kommertsialiseerides. Kui ma nägin nädalavahetusel poes müügil piparkoogikuhja, siis raputasin vaid pead. Aga kui ma teisest poest mööda kõndides vilkuvaid jõulutulukesi nägin, siis läks meel ikka väga kurvaks.

Puud pole veel jõudnud lehekasukatki seljast ajada, kui juba hakatakse poodides jõulunänni müüma. Ilmselt on ka Eesti võtnud eeskuju Euroopa suurlinnadest, kus jõulukaunistustelt hakatakse juba vananaistesuvel tolmu maha pühkima.

Aga halloween, hingede- ja isadepäev – kõik need tähtpäevad on ju veel täiesti pidamata. Milleks tormata sündmustest ette?

Jõuludeni on ju veel aega kaks pikka kuud. Selle ajaga jõuaks usin tudeng valmis kirjutada enda ja ka pinginaabri diplomitöö ning pühendunud kaalulangetaja kaotada kümme kilo. 28päevase elueaga kärbes jõuaks selle aja jooksul sündida, surra ja taassündida. Ootaks ikka detsembrikuu, lume ja “Üksinda kodus” telelinastuse ära ning asuks siis mõnusaid jõulupühi pidama.