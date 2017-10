„Troonide mängu“ kompu Kit Harington võttis tagasi oma sõnad, mille järgi lokkab Hollywoodis meestele suunatud seksism.

Eelmisel aastal ütles Harington, et ta tunneb, et teda koheldakse pidevalt seksistlikult, eriti siis, kui tal palutakse fotosessioonidel riidest lahti võtta.

„Selles tööstuses on kindlasti seksismi, mis on suunatud naistele, aga seda kogevad ka mehed,“ ütles mees mullu ja kinnitas, et tunneb seda pildistamiste ajal.

Nüüd tunnistas Harington Guardianile antud intervjuus: „Ma eksisin. Poleks pidanud mehi puudutavast seksismist rääkima. Ma arvan, et tol ajal pidasin ma silmas objektistamist. Tol ajal ma tundsin, et mind koheldakse asjana ja nüüd olen õppinud seda kontrollima. Ma lihtsalt lülitan selle välja.“

„Vaadake, ma usun, et mehi objektistatakse. Ma olen seda ka ise kogenud, ka seksuaalselt, lugudes, mis on minu kohta kirjutatud. Kas see on mind minevikus ebamugavust tundma pannud? Jah. Kas ma arvan, et mu positsioon on samasugune, nagu naistel ühiskonnas? Ei. Need on väga erinevad asjad ja ma oleks pidanud neid lahus hoidma, mul polnud õigus,“ tunnistas ta.