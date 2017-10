Avalduses seisab, et kuniks Iraagi valitsus ei hakka kurdi rahvusest kodanike vastu vägivalda kasutama või nende inimõigusi muul viisil rikkuma, tunnistab ja austab Eesti Iraagi Vabariigi territoriaalset terviklikkust. Riigikogu kutsub Iraagi naaberriike üles riigi siseasjadesse mitte sekkuma.

„Esiteks meenutab riigikogu selle avaldusega Eesti enese ajaloolist seost kurdi rahva ajalooga. Samuti kinnitame selle avaldusega nii oma riikluse õiguslikku järjepidevust kui rõhutame, et Eesti jaoks on meie olemasolu jaoks võrdselt olulised kolm õiguslikku printsiipi: õiguslik järjepidevus, riikide territoriaalne terviklikkus ja rahvaste enesemääramise õigus,“ selgitas üks algatajatest Eerik-Niiles Kross avalduse sisulist poolt.

Riigikogu võttis täna vastu 27 liikme koostatud avalduse Iraagi kurdide iseseisvusreferendumi teemal. Ehkki rahvaesindajad tunnevad kurdide suhtes sümpaatiat ning võrdlevad nende vabaduspüüdlusi ka eestlaste ajalooga, on riigikogu ametlik seisukoht siiski Iraagi territoriaalse terviklikkuse toetamine.

Märkimisväärne on siiski, etrRiigikogu avaldus hindab kurdi rahva enesemääratluspüüdlusi legitiimseteks. Avalduses meenutatakse, et rahvusliku enesemääramise õigus, mille alusel loodi 1918. aastal Eesti vabariik, on ÜRO põhikirja järgi jätkuvalt kehtiv rahvusvahelise õiguse põhiprintsiip.