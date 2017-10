Terroristid soovisid alustada võimudega läbirääkimisi ja nõuda president Vladimir Putinilt Tšetšeenia sõja lõpetamist. Too jäi jäigalt oma varasema seisukoha juurde, et terroristidega ei peeta kõnelusi.

916 pantvangi pidid oma saatust ootama terroristide mineeritud umbses teatrisaalis. Kriis kestis 58 tundi ja sai õudse lõpu. 26. oktoobri varahommikul lasid Föderaalse Julgeolekuteenistuse (FSB) eriüksused Alfa ja Võmpel teatrimajja uinutavat gaasi ja alustasid seejärel erioperatsiooni, mille käigus hukkus ametlikel andmetel 130 ja ühiskondliku organisatsiooni Nord-OST andmetel 174 pantvangi.

Vladimir Putin raporteeris sama päeva õhtul rahvale tehtud telepöördumises rahulolevalt, et eriüksuslastel õnnestus peaaegu võimatu missioon ehk sadade inimeste elu päästmine. “Tõestasime, et Venemaad ei saa põlvili suruda,” rõhutas president. Omaksed otsisid samal ajal vabastatud pantvange haiglatest ja surnukuuridest.

Mis gaasi kasutati?

Võimud on siiani keeldunud eriüksuslaste kasutatud gaasi täpset koostist avalikustamast. Tervishoiuministeeriumi sõnul on selle koostis riigisaladus. Öeldakse vaid, et salapärane gaas põhines fentanüülil, mida kasutatakse narkoosivahendina, ja oli ohutu. Mõned sõltumatud eksperdid on öelnud, et koos fentanüüliga kasutati ka halotaani.

Samuti on jäänud vastuseta küsimus, kelle korraldusel kasutati pantvangide vabastamiseks gaasi? Tegemist oli esimese ja seni ka ainsa taolise juhtumiga.

Dubrovka teatrimajas terrorirünnaku ja hilisema vabastamisoperatsiooni üle elanud pantvangid kannatavad siiani krooniliste tervisehädade käes. Nad kurdavad verevarustus- ja hingamishäirete üle. 12 inimest on täielikult kurdistunud. Paljudel on halvenenud nägemine, nii mõnigi on aga kaotanud mälu. Leidub neidki, kes on pidanud abi otsima psühhiaatriakliinikust. Mitteametlikes vestlustes põhjendavad arstid endiste pantvangide tervisehädasid vabastamisoperatsioonis kasutatud gaasi järelmõjudega.

Vastutuse terrorirünnaku eest võttis tol ajal Venemaa esiterroristiks tituleeritud Šamil Bassajev. Ta kinnitas, et tegelikult taheti hõivata Riigiduuma ja Föderatsiooninõukogu ja võtta pantvangideks parlamendisaadikud, kuid seoses mitme rünnaku eest vastutanud välikomandöri surmaga tuli plaane muuta. Bassajev tapeti 2006. aastal.

Kui palju oli terroriste?

Ametlikel andmetel tungis Dubrovka teatrimajja 40 terroristi ja kõik nad tapeti erioperatsiooni ajal laskudega pähe. Samal ajal väidab pantvangis olnud Svetlana Gubareva, et nägi saalis vähemalt 24 naisterroristi. Tapetute seas oli neid aga ainult 19.

Pool aastat pärast terrorirünnakut tegi ajakirjanik Anna Politkovskaja intervjuu Hanpaš Terkibajeviga. Too väitis, et oli üks Dubrovka teatrimaja hõivanud terroristidest. Veelgi enam, ta kinnitas, et on presidendi administratsiooni kaastöötaja ja osales terrorirünnakus Kremli käsul. Anna Politkovskaja mõrvati 7. oktoobril 2006 Moskvas.

Vastuseta on ka küsimus, kuidas said terroristid nii palju relvi Moskvasse tuua ning miks autasustas president Vladimir Putin erioperatsioonis osalenud julgeolekutöötajaid salaja?

Hukkunute omaksed käivad siiani riigiga kohut. Nad soovivad, et jõustruktuuride esindajad, kelle tegevuse tagajärjel hukkusid või kannatasid pantvangid, saaksid karistuse.