Tuleb välja, et meie vigursuusataja Kelly Sildaru on suur näosaate fänn. Nõnda käiski ta möödunud pühapäeval oma silmaga kaemas meie andekate lauljate-näitlejate järjekordseid paroodianumbreid.

Kelly sõnab, et talle meeldivad kõik näosaates osalejad. Lemmikut tal polegi, sest vahel sõltub kõik ka sellest, kes millist artisti parasjagu jäljendab. Lemmikuks kipuvadki tema sõnul just need esitused, kus parodeeritav laul on talle tuttav. „Aga järgmises saates on [lemmik] siis keegi teine,“ sõnab Sildaru.

Kui keegi peaks tulevikus tegema Kellyle ettepaneku saates osaleda, siis ta kindlasti mõtleks selle idee peale. „Eks ma kaaluksin ikka, oleks ju väga hea väljakutse. Aga laulda ma eriti ei oska ja suurem tantsija ma ka ei ole. Aga ma mõtleksin selle peale ja kindlasti oleks väga lahe,“ räägib ta.

Kui palju on Kellyl tiheda elutempo juures üldse jagunud aega, et oma meelt lahutada – näiteks telerit vaadata ja kontsertidel käia? „Arvan, et umbes sama palju kui praegu, kuna ma erialast treeningut hetkel ei tee, aga ma sellegipoolest näen hästi palju vaeva taastusraviga. Ja kui ma erialast treeningut ei tee, siis käin kasvõi jõusaalis, et trenni teen ikka. Ja ütleme nii, et seda vaba aega väga palju ei ole, ent minu jaoks on piisav see, mis mul on,“ ütleb ta.

Teadupärast ei saa Kelly erialast treeningut teha seetõttu, kuna kukkus Uus-Meremaal rennisõitu harjutades ja vigastas nii oma põlve. Kelly tõdeb, et on arusaadavalt natuke kurb: kuna ta ei saa veel mõnda aega suusatada, jääb ju ka terve hooaeg vahele. „Aga minu jaoks on oluline see, et ma terveks saaksin. Praegu näen vaeva just sellega,“ ütleb ta.