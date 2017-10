Stig Rästa ja Vallo Kikase elektroonilise tantsumuusika projekt KISMA alustas koostööd maailmakuulsa plaadifirmaga NCS. Nende esimene singel „We Are“ on peale avaldamist kogunud esimese ööpäevaga ligi pool miljonit vaatamist.

Stig Rästa sõnul on NCS ehk NoCopyrightSound hetkel üks maailma mõjukamaid muusikakanaleid, mille kuulajate hulk on tänaseks kasvanud üle kolme miljardi. „We Are“ on laul, mille valmimisele oleme Valloga ilmselt enim tunde kulutanud,” lisas Stiga Rästa.

Eesti üheks paremaks DJks tituleeritud Andres Puusepp kommenteeris KISMA ja NCS'i koostööd lühidalt: „See on Eesti mõistes ikka väga kõva värk!“

KISMA on Stiga Rästa ja Vallo Kikase tantsumuusikaprojekt, mis sai alguse kaks aastat tagasi. Selle aja jooksul valminud loomingust valisid muusikud end avalikkusele tutvustamiseks välja just pala nimega „We Are“. Edaspidi plaanitakse oma jõud ühendada erinevate lauljate ja instrumentalistidega nii Eestist kui ka välismaalt.

NoCopyrightSounds (NCS) on 2011 aastal Billy Woodfordi poolt loodud Briti plaadifirma ja muusikaorganisatsioon, kes teeb koostööd selliste maailmakuulsate staaridega nagu Alan Walker, Syn Cole, Aero Chord, Debris, EDEN jpt.

KISMA esineb juba 27. oktoobril ööklubis Secret Nightclub koos klubimuusika suurkujudega Tungevaagi ja Raabaniga.