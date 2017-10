Tihti juhtub, et mõni inimene ei näe kohe ühelgi fotol kena välja, poseerigu palju tahab. Ikka selgub pilti vaadates, et kas on tal silmad pahupidi või hoopis kinni või on ta tabatud hetkel, mil ta just parasjagu liigutab.

Sama lugu on ka loomadega. Kuigi ei saa väita, et loomad koledad oleksid, on ka nende seas isendeid, kes just kõige fotogeenilisemad ei ole ja nad näevad piltidel naljakad ja kummalised välja.

On ka sul oma lemmikust mõni kiiksuga pilt, mid avaadates ei suuda muiet maha suruda? Saada see meile online@online.ee!