Valimistel rekordiliselt 25 000 häält saanud Mihhail Kõlvart lubab „Radari“ kaamera oma koju. Korea traditsioonide kohaselt elab ta koos oma isa Üloga. „See oli kuidagi iseenesest mõistetav,“ ütleb Kõlvart eestlaste jaoks ebaharlikku peremudelit selgitades.

2014. aastal suri Mihhail Kõlvarti ema Liidia. Paljud ei tea, aga Mihhail teietas oma ema.

„Jah, ma väga tihti kutsusin teda Liidia Grigorjevnaks. See oli lugupidamine, armastus ja ka väike osa nalja. Kuna ta oli tööl ülemus, siis me õega rääkisime, et ta on ka peres suur ülemus,“ selgitab Mihhail muiates.

