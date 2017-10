Täna päeval esitles lauljanna Getter Apollo Kinos Mustamäel kõige tulisematele fännidele oma tuliuut muusikavideot „Something Good“.

Kinoekraanil said üle saja pisikese fänni vaadata ära Getter Jaani ehk artistinimega Getteri muusikavideo. Singli ja video ilmumise ametlik aeg on alles homme. Positiivne ja helge muusikavideo tähistab lauljanna elus aega, mil on võetud ette põnevaid muutusi ning vahel tekib tunne, et tahaks alla anda. Video autor on Mart Vares.

Pärast muusikavideo vaatamist said väikesed fännid Getterilt autogrammi ning koos fotoseina ees pilti teha. Lisaks sai kohapealt osta värsket fänninänni, milleks olid ägedad särgid kirjaga „Something Good“.

Vaata galeriist, kes kohal käisid ja videost kaadritaguseid tegemisi!