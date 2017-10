„Mul on koer juba mitu aastat mõttes, kuid ma olen üsna kiire elutempoga inimene ja olen tihti, eriti nädalalõppudel, kodust ära, on see alati jäänud mõtteks,“ räägib lauljatar Merlyn Uusküla, kelle perre on tulnud kolmekuune koerake Pupi.

Merlyn räägib, et nägi koera pildil oma endise klassiõega, kes kutsikale kodu otsis. „Seni on koeravõtmine jäänud vaid mõtteks, et vaatame ja küll võtame mõne aja pärast, kui on suurem elamine,“ räägib ta. „Veel enne, kui ma mõeldagi jõudsin, olin juba klassiõele kirjutanud: „Ma tahan seda koera.“,“ muigab Merlyn. „Tema ütles, et okei, broneerin ära ja kutsus vaatama.“ Seepeale kirjutas Merlyn elukaaslasele ja teatas, et võtab vist nüüd koera. Muidugi lepiti omavahel kokku, et võtmine otsustatakse siiski üheskoos. „Käin ju palju reisimas ja esinemas ning keegi peab ikka peres olema, kes koerapidamist toetab, et vajadusel koer hoiule anda.“

Paariks päevaks läks Pupi Merlyni juurde nii-öelda prooviks. „Otsus ta endale jätta tuli juba esimesel õhtul, sest ta meeldis kõigile nii väga,“ räägib laulja. Alguses kutsikal nime polnud. „Hakkasime teda kutsuma puppy’ks (puppy – kutsikas ingl- k – K.T) ja sellest sai Pupi.“ Kuigi Pupi ei ole paberitega puhas tõukoer, on talle lähim tõug Taani-Rootsi farmikoer, seega on tegu karjakoeraga. „Ta on väikesekasvuline, hästi mänguline ja lastesõbralik,“ ütleb Merka.

Kas koeravõtt on Merlyni ja tema elukaaslase jaoks harjutus lapsesaamiseks? „Lapsega ma teda ei võrdleks, see tundub kohatu,“ muigab Merlyn ja ütleb, et tema jaoks tundub veider, kui inimesed võrdlevad lemmiklooma võtmist lapsesaamiseks valmistumisega. „Mul on lihtsalt kunagi koer olnud ja tundus, et võiks üks rõõmupall kodus olla.“ Praegu otsib Merlyn Pupile sobivat koertekooli, mis oleks hea ja kodu lähedal. „Muidugi saaks tema õpetamisega ise ka hakkama, aga las sellega tegelevad professionaalid.“

Kutsikad kipuvad ikka pisut pahandust tegema, kuid Merlyn selles muret ei näe. „Kodu oleme ikka koera jaoks kohandanud – vaibad ära võtnud ja lillepotid põrandalt aknalauale tõstnud.“