Facebook katsetab märkimisväärset muutust oma uudisvoos, jättes sellest välja reklaamimata postitused.

Selline muudatus võib mõjuda katastroofiliselt neile, kes suhtlevad oma klientuuriga suurelt jaolt Facebooki vahendusel, kirjutab The Guardian. Uue süsteemi kohaselt, on eelistatud sõprade postitused ning reklaamid, ajakirjanduse esiletõstmata postitused on aga teisejärgulised.

Muudatusi proovitakse hetkel kuues riigis, sealhulgas Slovakkias, Serbias ja Sri Lankal. Slovakkia ajalehe Dennik N ajakirjaniku Filip Struhárici sõnul mõjus uuendus kogu riigi meediamaastikule kehvasti.

Osade lehtede külastatavus langes läinud nädala neljapäeva ning reede lõikes võrreldes eelmiste päevadega kaks kolmandikku. „Probleemid on tabanud ka Buzzfeedile sarnaseid meedialehti, mis on sõltuvad just sotsiaalsest aktiivsusest,“ ütles Struháric.

Oma avalduses on Facebook öelnud, et ettevõtte eesmärgiks on pakkuda inimestele ennekõike neid postitusi, mis neile kõige olulisemad on. „Meile on öeldud, et nad sooviksid esmalt näha oma sõprade ja pereliikmete sissekandeid. Nii me siis testimegi erinevaid võimalusi.“